Copa America 2024 Olivera elimina gli Stati Uniti | Uruguay e Panama ai quarti

(Di martedì 2 luglio 2024) Termina alla fase a gironi l’avventura deglinella. I padroni di casa si arrendono all’per 1-0 e chiudono il gruppo C al terzo posto, scavalcati dal sorprendenteche vola a quota 6 punti grazie al successo per 3-1 sul Bolivia. Gli Usa alzano bandiera bianca sul gol al 66? di Mathias. Tap-in vincente per il difensore del Napoli sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre, lungo check al var e rete convalidata: Pulisic e compagni non riescono a reagire a Kansas City e salutano la competizione con la seconda sconfitta consecutiva, dopo l’esordio vincente della prima giornata. Chi sorride, invece, è il. Alle spalle dell’a punteggio pieno c’è proprio la nazionale di Christiansen grazie al 3-1 rifilato alla Bolivia giàta.