Elden Ring George R R Martin ha confermato la serie tv?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 30 giugno 2024)R. R.potrebbe averlatv di: le speculazioni su un adattamento cinematografico o televisivo del videogioco si sono rincorse. Perfino Hidetaka Miyazaki, regista di, ha suggerito che FromSoftware è aperta all’idea di un film o di unaTV, purché con il partner giusto. Ora, i commenti diaggiungono ulteriore credibilità a queste voci. Nel suo blog ufficiale,ha lasciato intendere che dietro le quinte si stanno muovendo le cose per un adattamento di. Sebbene non abbianulla esplicitamente, ha riconosciuto che le voci stanno circolando. Oh, e riguardo alle voci su un lungometraggio o unatelevisiva basata sunon ho nulla da dire. Non una parola, no, niente di niente, non so niente, non avete mai sentito una parola da me Quali voci?.