La lezione di Donnarumma a Spalletti | Chiediamo scusa a tutti non c' è altro da dire 

(Di sabato 29 giugno 2024) "Fa malissimo,": Gianluigilo ha detto ai microfoni della Rai dopo l'eliminazione dell'Italia da Euro 2024. "Abbiamo deluso e loro hanno meritato, non c'èda dire - ha continuato il portiere riferendosi agli avversari, la Svizzera -. Abbiamo fatto fatica in tutta la partita, tranne nel finale. Dovevamo farlo prima, abbiamo perso troppi palloni e lasciato troppi spazi a loro". Sconforto nelle parole di, che poi ha aggiunto: "È una partita durissima da digerire, ma è andata così e c'è da accettarlo. È mancato un po' tutto in questa gara, coraggio e qualità. Nel primo tempo abbiamo fatto malissimo, hanno avuto sempre loro il pallino del gioco. Nel secondo abbiamo preso subito gol ed è diventata ancora più dura".