Chitarrista colpito da infarto durante il concerto salvato dai medici tra il pubblico

(Di lunedì 3 giugno 2024) La Spezia, 3 giugno 2024 – Paura sabato sera per ildi una band locale, che si è accasciato a terrauna Porto Mirabello. Si deve ringraziare la presenza di alcune giovani dottoresse, un anestesista e altripresenti tra ile nei ristoranti dell’area, se tutto, per il sessantatreenne musicista è, invece, andato per il meglio. Partiamo dall’inizio. C’era grande attesa per la prima tappa del ‘Mirabello Summer Events’, la rassegna che a Porto Mirabello accompagnerà ilper tutta l’estate con una serie di appuntamenti. Il vernissage era affidato ai ’Five Dot Eight’, un gruppo esperto che ha già calcato diversi importanti palchi del territorio. Con i cantanti Barbara Frisieri e Rodolfo Giangaré, ci sono il batterista Claudio Manganelli e il bassista Diego Magi, e i chitarristi Emiliano Montagnani e, appunto, Fabio Alinovi (che lavora nelle Ferrovie dello Stato).