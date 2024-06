Con la nuova Mini Cooper il classico diventa contemporaneo ma a benzina

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 2 giugno 2024) Mio padre aveva unarossa. Era il 1985 e avevo meno di 10 anni. Ricordo quella macchina con affetto e nostalgia per un motivo: come tutti i bambini amavo mettermi al volante immaginandomi di poter guidare. E ogni tanto babbo mi metteva sulle sue gambe e sulla strada privata del condoo mi faceva tenere il volante durante la marcia (che durava pochi secondi, ma sembrava un'eternità). Era un momento di giubilo totale: la plancia con il contachilometri centrale ovale e gli interni neri di pelle. Oggi, salendo a bordo della quinta generazione della, ho avuto un tuffo al cuore, grazie a una riproposizione contemporanea di quel modello iconico che è stata la, dal 1959, molto di più dei suoi precedenti restyling. L'impatto estetico della2024 Con la quinta generazione dell'icona britannica i progettisti hanno ripreso in mano gli stilemi della vettura, proiettandola nel futuro.