Maturità 2024 Nel curriculum anche i risultati dei test Invalsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024)delle provesaranno inseriti neldello studente e rientreranno così tra gli elementi di cui la commissione dovrà tener conto nel corso dell’esame diche entrerà nel vivo tra un mese. UNA NOVITÀ CHE RIGUARDA QUASI MEZZO MILIONE DI STUDENTI, OLTRE 7 MILA SCUOLE SEDI DI ESAME, CIRCA 26 MILA CLASSI. A stabilirlo il decreto Pnrr, convertito in legge nei giorni scorsi, che ha previsto che l’esito delle prove sia inserito nel documento allegato al diploma per certificare attività extrascolastiche di ciascun studente, come quelle linguistiche, quelle culturali, musicali, sportive, artistiche e di volontariato In questo modo le proveavrannoun qualche impatto sulla carriera scolastica dei singoli e quindi sulle loro ...