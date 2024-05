Il direttore della Nasa | A settembre 2025 torneremo sulla Luna - la prossima tappa sarà Marte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bill Nelson è il. 71 anni, una missione nello spazio nel 1986, è a Roma per il World Meeting on Human FraternityFondazione Fratelli Tutti. E in un’intervista a Repubblica dice che tutti gli chiedono «che aspetto ha la Terra dallo spazio. Ho risposto che il nostro pianeta è meraviglioso e fragile. Ho volato nel 1986, ma già si vedevano le feritedeforestazione in Amazzonia. Con un’orbita ogni 90 minuti, da lassù non si notano confini politici o barriere razziali e religiose. Siamo tutti cittadiniTerra». Il ritornoPoi spiega quali sono le tappe per il prossimo ritorno: «Apartirà Artemis II, la missione ...