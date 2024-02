Mercato immobiliare | affitti brevi | cresce l’asset multifamily Studio di Halidis

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Gli investimenti nelclass– ossia gli immobili residenziali di proprietà di investitori istituzionali o privati, costituiti da più appartamenti destinati totalmente alla locazione di vario tipo – in Europa rappresentano il 17% del totale, tasso che nel 2025 salirà del 20% fino a 80 mld euro, in Italia, valore 500 mln, si stima rispettivamente di poco oltre il 10%, con un aumento atteso anche qui del 20%. Destinatari di tale offerta sono società di relocation, giovani professionisti o lavoratori in trasferta, digital nomads, viaggiatori per periodi lunghi, ma anche famiglie perperiodi. Ad affermarlo è unoche Halldis spa, società di property management attiva in Italia sin dal 1986, nel settore deglie a medio termine, con un portfolio di ...