UISP - Nazionale - La formazione Uisp prosegue su tutto il territorio

(Di sabato 24 febbraio 2024)con i, la tradizionale manifestazione organizzata aldidallaUispdel presidente Mauro(nella foto) in collaborazione con Ente Cultura e Sport, Provincia e Fondazione Cr Carrara e riservati a bambini e ragazzi dai tre ai sedici anni. Condizioni meteo permettendo, il ritrovo è per questa mattina (ore 9, inizio ore 9.30) con gare aperte a tutti, dai bambini di 5 anni fino a ragazzi delle scuole medie. Sono previste prove di duathlon corsa+bici (si può partecipare con bici personali di qualsiasi tipo e con casco obbligatorio); gare di velocità su metri 30, 40, 50, 60, 80, 100; di retrorunnig su metri 30, 40, 50, 60, ...

Atletica Organizzati dall’Uisp Marina del patron Fantoni. Giochi della gioventù. Oggi al campo scuola il quarto appuntamento: Quarto appuntamento con i Giochi della Gioventù a Carrara, organizzati per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. Gare di varie discipline sportive aperte a tutti, con iscrizioni sul campo a sostegno del ... lanazione

Atletica: Mondiali di Roma 2027, inviati i documenti per la candidatura: Andrea Abodi, il Ministro per lo Sport e i giovani, in coordinamento con il Mef, ha inviato la Documentazione di Candidatura per i Mondiali 2027 ... sportmediaset.mediaset

Atletica: inviata la documentazione per i Mondiali di Roma: (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in stretto coordinamento con il Mef, ha inviato la Documentazione di Candidatura per i Mondiali 2027 alla Fidal, evidenziand ... corrieredellosport