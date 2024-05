L’Italia ha già consumato tutte le risorse per il 2024 | è l’Overshoot Day Il WWF | Se tutti consumassero così servirebbero 3 pianeti

(Di domenica 19 maggio 2024) “Se tutta l’umanità consumasse come gli italiani, il 19 maggioavremmo “esaurito”lenaturali del Pianeta e inizieremmo a consumare le“previste” per il 2025. Il 19 maggio èday italiano”. A dirlo è il WWF sulla base degli studi di Global Footprint Network che ogni anno misura la domanda die servizi da parte di una popolazione e l’offerta die servizi da parte dei loro ecosistemi. Perquesto il giorno del sovrasfruttamento: da questo momento il Paese si trova in deficit ecologico. Terminano, dunque,leche sono in grado di rigenerarsi naturalmente in un anno e si iniziamo ad usare – con largo anticipo – le fonti dell’anno prossimo, ovvero ...

