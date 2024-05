Inter - martedì il club sarà di Oaktree Un nuovo compratore non è dietro l’angolo CorSport

Inter - Oaktree, le ultime news: cosa sta succedendo con Zhang e la ricostruzione - L'Inter sembra sempre più vicina al cambio di proprietà. Entro martedì 21 maggio Zhang dovrà restituire a Oaktree il prestito da 380 milioni di euro oppure cedere la proprietà, considerato che 3 anni fa (nel momento della sottoscrizione del prestito) la proprietà ...

Oaktree si prende l'Inter in 48 ore: gli scenari - La posizione di Oaktree è chiara, come quella di qualsiasi creditore: attende la restituzione del prestito, che deve arrivare martedì perché domani in Lussemburgo è festa. In mancanza, partirà subito ...