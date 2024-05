VIDEO – Inter-Atalanta Primavera 2-0 | highlights e gol della partita

La Juventus non è più la squadra di Massimiliano Allegri. L`allenatore livornese è stato esonerato nella giornata di ieri in seguito ai comportamenti...

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha perso per 4-3 in casa della Lazio (vedi pagelle) nella partita valida per il trentatreesima giornata di campionato. GOL E highlights – Sconfitta in trasferta per l’Inter Primavera contro i pari età della Lazio ...