MOVIOLA – Sassuolo-Cagliari - Tressoldi ne combina un’altra delle sue | Lapadula a terr - niente rigore

(Di domenica 19 maggio 2024) Episodio danel corso dei primi minuti di, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium Ruannesue e, su una palla che sembra innocua, nasce un’azione molto pericolosa per gli ospiti: il difensore neroverde liscia la palla egli sfila davanti, c’è il contatto tra le due gamba me per l’arbitro Daniele Doveri non è meritevole di calcio di. Dal Var confermano la decisione di campo. Veementi le proteste della panchina del. SportFace.

LIVE! Sassuolo-Cagliari 0-0: match chiave per la salvezza al Mapei. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - LIVE! sassuolo-cagliari 0-0: match chiave per la salvezza al Mapei. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Sassuolo - Cagliari live su 19/05/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

SERIE A, Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cagliari - SERIE A, Le formazioni ufficiali di sassuolo-cagliari - La domenica di Serie A si apre con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari. Uno scontro salvezza che interessa da vicino anche la Fiorentina perché se i rossoblu vincessero e, ...

Sassuolo-Cagliari in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - sassuolo-cagliari in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - La cronaca in diretta di sassuolo-cagliari in programma oggi alle ore 12:30, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...