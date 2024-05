Fabio Quagliarella ultimo Profeta in patria

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 19 maggio 2024): “Da bambino avevo fatto provini per il Napoli… è sempre stato il mio sogno” Ce lo aveva nel sangue…era nato a Stabia Partenopeo doc, lui con Di Natale a Napoli avrebbero vinto lo scudetto sicuro. L’anno di Napoli poi Donha giocato bene, è andato in doppia cifra ed ha portato il Napoli in Europaera felice ma turbato, quindi non aveva nulla da rimproverarsi, i problemi venivano da fuori dal campo. Li dove l’invidia e la meschinità si travestono d’amicizia Sono stati momenti difficili per lui e la sua famiglia, momenti macchiati indelebilmente da comportamenti di un terzo totalmente equivoci. Per fortuna Papà Vittorio come spesso accade per un padre nei confronti di un figlio, c’è sempre stato, beh proprio in quel periodo decise di stare accanto acome Vierchowod marcava ...