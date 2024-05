Gravina di Catania - il rapinatore dell’anziana era il suo factotum | in carcere 57enne

(Di domenica 19 maggio 2024) Su delega della Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia didihanno eseguito una misura cautelare in, nei confronti di undi Belpasso pregiudicato, per il reato di rapina aggravata e lesioni personali. I fatti, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato e che hanno dato origine all’emissione misura, si sarebbero verificati poco dopo le 20:30, quando, un l’uomo incappucciato, si sarebbe introdotto a casa di un’anziana, rompendo la porta finestra della cucina, ben sapendo che la donna era solita addormentarsi a quell’ora e lasciare in quella stanza la sua borsa. La padrona di casa, però, una 79enne diche vive da sola, non solo non ...

