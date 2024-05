Torino-Milan - i casi da moviola analizzati da Calvarese | il rigore…

Il Toro incorna il Milan, ma Juric: “L’Europa non cambierebbe il mio destino” - Il Toro incorna il Milan, ma Juric: “L’Europa non cambierebbe il mio destino” - Visualizzazioni: 71 Il Torino vince 3-1 contro il Milan e l’ottavo posto, valido per l’accesso alla Conference League è ancora a portata di mano. Juric però saluterà… Un grande Torino, con un ottimo p ...

Torino Milan, aria pesantissima in casa rossonera: cosa è successo dopo il triplice fischio. RETROSCENA - Torino Milan, aria pesantissima in casa rossonera: cosa è successo dopo il triplice fischio. RETROSCENA - Torino Milan, aria pesantissima in casa rossonera: cosa è successo dopo il triplice fischio del match. RETROSCENA L’edizione odierna della Gazzetta ha svelato alcuni retroscena sul Milan, reduce dalla ...

Pioli sul futuro: 'Non lo so. Ho trovato il Milan in una posizione, la lascio nel caso in un'altra...' - Pioli sul futuro: 'Non lo so. Ho trovato il Milan in una posizione, la lascio nel caso in un'altra...' - L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato dopo la partita contro il Torino: "Il campionato è stato buono, siamo stati i migliori tra i normali.