Incidente sul lavoro a Ischia | operaio perde una gamba

(Di domenica 19 maggio 2024) Undi 42 anni è rimasto incastrato nella miscelatrice del caterpillar.che gli ha fattore una. Dai primi accertamenti, secondo quanto riporta l’AdnKronos, pare che il lavoratore fosse in nero. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta. Ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia diinsieme a quelli della Stazione sono intervenuti, allertati dal 118, a via Mazzella per un infortunio sul. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima undi 42 anni di Barano d’, mentre effettuava dei lavori di rifacimento del manto stradale all’interno di un condominio, è rimasto incastrato con ladestra nella benna miscelatrice del caterpillar. L’uomo è ...

Scarica un trattorino dal camion e muore schiacciato - Scarica un trattorino dal camion e muore schiacciato - Un operaio di 63 anni, dipendente di una ditta cremonese ... I carabinieri hanno attivato i tecnici dell'Ats e sono in corso indagini sull'incidente in coordinamento con la Procura di Lodi.

Incidente sul lavoro a Tavazzano, operaio 63enne morto di domenica mattina: schiacciato dal trattorino per tagliare l’erba - incidente sul lavoro a Tavazzano, operaio 63enne morto di domenica mattina: schiacciato dal trattorino per tagliare l’erba - Non ha avuto scampo l’operaio di 63 anni rimasto schiacciato da un mezzo tagliaerba questa mattina a Tavazzano con Villavesco in provincia di Lodi, mentre si accingeva ad eseguire un intervento per ...

Incidenti sul lavoro, a Ischia un operaio perde una gamba - Incidenti sul lavoro, a Ischia un operaio perde una gamba - Stava lavorando su un escavatore l’operaio di 42 anni che ha perso una gamba in un incidente sul lavoro ad Ischia. Lavorava in nero, area sotto sequestro Non era assunto regolarmente l’operaio che ...