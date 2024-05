Juventus-Allegri, c'è una strada per non finire in tribunale. E c'entra l'Arabia Saudita - juventus-allegri, c'è una strada per non finire in tribunale. E c'entra l'Arabia Saudita - Finisce nel peggiore dei modi il sodalizio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. L`esonero è stato ufficializzato venerdì ma ora la partita tra le due parti.

Gli eroi in bianconero: Andrea PIRLO - Gli eroi in bianconero: Andrea PIRLO - «Il contraccolpo cromatico c’è stato ... è stato un altro: Allegri voleva piazzare davanti alla difesa Ambrosini o Van Bommel ed io avrei dovuto cambiare ruolo. Allora ho detto “no, grazie” e ho ...

Napoli su Greenwood, il Man United vuole cederlo a titolo definitivo: la cifra necessaria - Napoli su Greenwood, il Man United vuole cederlo a titolo definitivo: la cifra necessaria - Già, ma bisogna vedere cosa pensa lo United: il Getafe ha chiesto il rinnovo del prestito, mentre gli inglesi vorrebbero cederlo a titolo definitivo e dialogano con il Napoli (valutazione 30 milioni).