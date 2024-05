LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Assunta Scutto cointro la turca Beder per la semifinale! Impresa Giuffrida | è ai quarti

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26: Sul tatamicontro la12.25: Nella categoria -52 kg la uzbeka Keldiyorova batte la svizzera Ndiaye ed è la prima semifinalista 12.23: Il kazako Smetov batte il brasiliano Augusto ed è ai12.21: l’ultima qualificata aidella categoria -48 kg è la portoghese Costa. Tra 5?contro la. In palio un posto in. Questo il tabellone aggiornato ai: Ita-Tur TugceMgl Narantsetseg Ganbaatar-Swe Tara Babulfath Kaz Abiba Abuzhakynova-Bra Natasha Ferreira Mgl ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20: Sarà come da programma la giapponese Omori l’avversaria agli ottavi di Odette Giuffrida . Sfida dura per l’azzurra che comunque ha dimostrato di essere in condizione 11.19: Il brasiliano Augusto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: Nella categoria -52 kg la tedesca Ballhaus batte la svizzera Kocher ed è ai quarti. Tocca a Ocdette Giuffrida contro la giapponese Omori, in palio i quarti 11.57: Buchard batte Gyertyas ed è ai ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.08: Nella categoria -48 kg la mongola Ganbataar batte la guatemalteca Solis ed è ai quarti 12.07. Odette Giuffrida E’ AI quarti! Battuta per Waza ari la giapponese Omori al termine di un incontro molto ...

Carbone (Direttore Dia): «Il modello F24 è il nuovo kalashnikov della criminalità» - Carbone (Direttore Dia): «Il modello F24 è il nuovo kalashnikov della criminalità» - Generale, in ambienti mafiosi ormai si dice che il modello F24 sia «il nuovo kalashnikov», come viene riportato in un’intercettazione di un’inchiesta ...

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito Assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche - LIVE Judo, Mondiali 2024 in diretta: subito assunta Scutto. Carlino e Pantano per le ultime chance olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di ...

Peugeot 2008 BlueHDi 100 S&S GT Line del 2020 usata a Torino - Peugeot 2008 BlueHDi 100 S&S GT Line del 2020 usata a Torino - Scegli la Tua nuova auto con un Click! Ti verrà consegnata direttamente a casa da un trasportatore di nostra fiducia. Tutte le nostre vetture vengono consegnate: - Con almeno 12 mesi di GARANZIA ...