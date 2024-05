DA VICINO NESSUNO È NORMALE | L’ULTIMO SHOW DI CATTELAN IN RAI? HO DIVERSE PROPOSTE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 19 maggio 2024) Alessandroarriva in prima serata su2 con “Da”, tre appuntamenti in onda il 20 maggio, il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20. “Daè un inedito peopleche approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Per molti “Da grande” (trasmesso da1 nel settembre 2021, ndr) è stato una “macchia” nella mia carriera, ma io non la vedo così. È stato il mio esordio in, davanti a un pubblico nuovo, che mi conosceva poco, e ho scelto di fare un programma in cui parlavo molto di me. Ed è una scelta che rifarei. Ovviamente, con “Daè ...