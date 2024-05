Puglia - maltempo | allerta temporali nel pomeriggi - codice giallo dal foggiano alla valle d’Itria Protezione civi -e, previsioni meteo

Ex Ilva, in calo i dati sulle emissioni del benzene - Ex Ilva, in calo i dati sulle emissioni del benzene - Frenata per le emissioni di benzene a Taranto, inquinante cancerogeno attribuito in larga parte al siderurgico ex Ilva. Anche se il mese non é ancora terminato, Quotidiano apprende da ...

Rapine in Banca: in Puglia il calo è da record - Rapine in Banca: in puglia il calo è da record - Un futuro più sicuro Con l’adozione di misure di protezione sempre più moderne ed efficaci e ... Le rapine in banca in puglia nel 2023 rappresentano un esempio di come la prevenzione e la sicurezza ...

Allerta arancione in Veneto e Emilia-Romagna, mentre la Sicilia è a rischio incendi - Allerta arancione in Veneto e Emilia-Romagna, mentre la Sicilia è a rischio incendi - Ancora piogge, anche intense al nord. Allerta gialla Lombardia, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Morto un ragazzo nel barese colpito da un fulmine ...