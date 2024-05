(Di domenica 19 maggio 2024) 'Il Meglio de I Migliori Anni' al secondo posto, per il terzo è testa a testa tra Rai2 e La7 La finale di 'Amici', che ha visto trionfare la cantante Sarah Toscano,il sabato sera. Il talent show ha attirato 4.484.000 spettatori, raggiungendo uno share del 31.8% e si conferma leader indiscusso della serata.

A parlare del grande percorso all’Inter di Lautaro Martinez , un ex nerazzurro come Colonnese . L’ex difensore descrive le caratteristiche del Toro. dominante ? A Tmw Radio, Francesco Colonnese dice la sua su Lautaro: «Lautaro Martinez da quando è ...

Un altro successo, sofferto e con un rigore piuttosto dubbio concesso per il fallo di Frendrup su Barella. Alla fine L'Inter è passata 2-1 sul Genoa e ha allungato a +15 sulla Juve. Per festeggiare il 20esimo titolo oramai è solo un conto alla ...

Ascolti tv, 'Amici' domina: senza rivali nel prime time - Ascolti tv, 'Amici' domina: senza rivali nel prime time - (Adnkronos) - La finale di 'Amici', che ha visto trionfare la cantante Sarah Toscano, domina il sabato sera. Il talent show ha attirato 4.484.000 spettatori, raggiungendo uno share del 31.8% e si conf ...

Scandola-Cargnelutti vincono il 31° Rally Adriatico e balzano in testa al CIRT - Scandola-Cargnelutti vincono il 31° Rally Adriatico e balzano in testa al CIRT - Un Campionato Italiano Rally Terra da impazzire, che in tre round ha visto tre diversi vincitori. Nella terza tappa, al 31° Rally Adriatico, gara ...

Torino domina il Milan con una vittoria di 2-0 - Torino domina il Milan con una vittoria di 2-0 - Il Torino ha dominato il Milan in una partita di calcio che ha visto la squadra di casa vincere con un punteggio di 2-0. La partita, che si è svolta al 45', ha evidenziato una difesa imbarazzante da p ...