Quanta storia in una fetta di Shaker Lemon Pie

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 19 maggio 2024) Life&People.it Non c’è periodo dell’anno più indicato per parlare dellaPie, una torta agli agrumi, in particolare al limone, che porta con sé, tradizione americana e semplicità. Si tratta di un dolce composto dalla classica pasta frolla e un ripieno a base di limone e agrumi di stagione. Caratteristica è la contrapposizione della pasta ‘biscottata’, – molto friabile -, alla crema morbida all’interno dove è utilizzato il frutto nella sua interezza, compresa la buccia.Pie: testimone dellaamericana Sono stati glis a realizzare la ricetta della torta al limone; una comunità della United Society of Believers in Christ’s Second Appearing, (coloro che credono in una seconda apparizione di Cristo). Questa era fra le ...