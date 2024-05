Frontale sulla Romea tra una moto e un monovolume | morta sul colpo una coppia di coniugi veneziani

(Di domenica 19 maggio 2024) Codevigo (Padova), 19 maggio 2024 – Incidentele lungo la viadove unadi, lui di 68 anni e lei di 66, in sella a unahanno avuto uno scontrocon un furgone all'altezza di Codevigo, in provincia di Padova. L'impatto con unFord Tourneo guidato da un cittadino tedesco è avvenuto alle 20.30 di ieri sera, in un'ora di punta del traffico per il rientro dal mare. Per la, residente a Spinea, che viaggiava da Chioggia in direzione di Venezia, non c'è stato nulla da fare. L’incidente LaSuzuki Custom su cui viaggiava laè rimasta conficcata nell'avantreno delnello scontrole ...

