Carnevali Il Sassuolo deve sempre migliorarsi - qualsiasi cosa accada

"Siamo ancora nella situazione di potercela giocare. Abbiamo buttato via tante opportunità, dobbiamo giocarcela fino all'ultimo con la speranza di ottenere risultati positivi". Così l'amministratore delegato e dg del Sassu

“La speranza è l’ultima a morire, dobbiamo giocare le ultime partite come abbiamo fatto contro l’Inter. Se giochiamo con questa voglia e con questa determinazione, possiamo lottare fino alla fine in una stagione non positiva per la nostra società”. ...

Le parole di Paolo Ziliani , giornalista, sulla sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito Paolo Ziliani ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo sul proprio profilo Twitter. PAROLE– «Sassuolo-Inter 1-0 non è ...

Sassuolo, Carnevali: "Non avremmo mai immaginato di trovarci in una situazione del genere" - sassuolo, carnevali: "Non avremmo mai immaginato di trovarci in una situazione del genere" - Le parole dell'amministratore delegato del sassuolo prima del match contro il Cagliari L'amministratore delegato del sassuolo, Giovanni carnevali, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio ...

Carnevali nel pre partita: «mancano due partite e possiamo giocarcela. Oggi sarà molto complicato» - carnevali nel pre partita: «mancano due partite e possiamo giocarcela. Oggi sarà molto complicato» - carnevali ha parlato nel pre partita della sfida tra il sassuolo e il Cagliari. Le sue parole dal Mapei Stadium di Reggio Emilia carnevali ha parlato a Sky nel pre partita della sfida tra il sassuolo ...

