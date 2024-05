Ai campani servirebbe un’impresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024) Quello di oggi è davvero l’ultimo impegno di una stagione lunga ma certo ricca di soddisfazioni: non perdere contro la Juve Stabia significa portare a Cesena la Supercoppa di serie C. Ihanno perso il primo confronto del triangolare in casa contro il Mantova col punteggio di 4-1 e dunque questo significa che oggi la Juve Stabia deve per forza vincere e con un largo margine per sperare di alzare la coppa. La squadra allenata da Guido Pagliuca (nella foto) si è imposta nel girone C, quello che comprende le squadre del sud e nel quale di solito si pratica un calcio ad alto tasso di agonismo. Guido Pagliuca, da non confondere col portiere ex Inter e Fiorentina, è davvero un personaggio con una una storia interessante; partito da molto giovane nella sua carriera da tecnico ha scalato le varie categorie resistendo agli insucessi per poi imporsi a forza di ...