Patenti speciali | cosa sono e chi ne ha diritto

Persone con disabilità: la Regione sta per pubblicare un nuovo bando per l’assegnazione di un contributo a copertura delle spese per conseguire o riclassificare le patenti speciali di guida . Il contributo, che può arrivare fino a mille euro a ...

Fiat Topolino: 134 esemplari sequestrati a Livorno/ “Spacciate per Made in Italy ma prodotte in Marocco” - Fiat Topolino: 134 esemplari sequestrati a Livorno/ “Spacciate per Made in Italy ma prodotte in Marocco” - Il nome della Fiat Topolino, peraltro, rimanda ad uno storico modello prodotto in Italia negli scorsi decenni, ritrasformato in una piccola macchina limitata ai 50 chilometri orari, pensata per i ...

Servizi mirati ad Avezzano per il contrasto di guida in stato d’ebbrezza e, in A24, per eccesso di velocità - Servizi mirati ad Avezzano per il contrasto di guida in stato d’ebbrezza e, in A24, per eccesso di velocità - In A24 sono stati sanzionati 8 conducenti, per un totale di 27 punti decurtati. Uno di loro stava viaggiando a 189 km/h ...

Guida in stato di ebrezza, controlli della Polizia ad Avezzano - Guida in stato di ebrezza, controlli della Polizia ad Avezzano - Decine gli automobilisti sottoposti alla prova del tasso alcolemico e dell’assunzione di stupefacenti con l’ausilio delle apparecchiature speciali in dotazione alla ... totale di 55 punti decurtati e ...