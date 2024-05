Isola 18 - le anticipazioni della nona puntata

(Di domenica 19 maggio 2024) Questa sera andrà in onda su canale 5 una nuovade L’dei famosi, il reality show di canale 5 condotto da Vladimir Luxuria con la partecipazione in studio di Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti. Il reality è giunto ormai alla sua fase conclusiva: ancora poche settimane, infatti, e scopriremo chi sarà a vincere la diciottesima edizione del programma. Nel frattempo, ecco ciò che accadrà nelladi questa sera, con tutte letratte dal comunicato ufficiale: Valentina Vezzali ha passato una settimana turbolenta a causanomination ed è stata attaccata dal gruppo: l’olimpionica risponderà in punta di fioretto. Nel corsoserata, Matilde Brandi sarà la protagonista di una dolce sorpresa da parte del compagno. Khady Gueye e ...

Viola come il Mare torna su Canale 5 con la sec onda stagione. In onda questa sera, giovedì 16 maggio 2024, la Terza Puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le Anticipazioni .

Questa sera, venerdì 17 maggio 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale 5, va in onda in prima tv una nuova puntata della soap opera turca Terra Amara . Vediamo insieme trama , cast e attori. trama puntata 17 maggio Betul spara a Hakan e lo uccide! ...

Terra amara è davvero alle battute conclusive. Mancano pochissimi episodi al finale della soap turca in onda in Italia da quasi due anni. E a breve si conoscerà l’epilogo delle avventure sentimentali e non solo di Züleyha e di tutti i protagonisti. ...

Beautiful, anticipazioni 20 maggio: Bill caccia via di casa Katie - Ecco cosa succederà oggi a Beautiful, la soap opera di canale 5, in onda oggi alle 13:45, che racconta le vicende della Forrester Creations.

Cosa succederà nelle puntate della soap turca in onda tutti i giorni su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity - La trama delle puntate da domenica 19 a sabato 25 maggio 2024 della soap opera Endless Love in onda su canale 5: ecco tutte le anticipazioni.

Endless Love anticipazioni 20…" - Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso venerdì 17 maggio in seconda serata su canale 5, Zeynep minaccia di togliersi la vita, ma viene salvata da…