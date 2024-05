La notte a Rebibbia, poi il trasferimento. Chico Forti verso Verona - La notte a rebibbia, poi il trasferimento. Chico Forti verso Verona - A Roma avrebbe dovuto trascorrere la notte in una cella singola ma la direzione ha evidentemente cambiato idea e oggi si apprende che l'uomo, nelle poche ore che è rimasto nella struttura ...

Chico Forti ha lasciato Rebibbia per essere trasferito nel carcere di Verona - Chico Forti ha lasciato rebibbia per essere trasferito nel carcere di Verona - Sono le 11.34 del mattino del 18 maggio quando, a Pratica di Mare, atterra l'aereo che riporta Chico Forti in Italia dopo 24 anni passati in ...

Chico Forti lascia Rebibbia, in corso il trasferimento al carcere di Verona con un mezzo della penitenziaria - Chico Forti lascia rebibbia, in corso il trasferimento al carcere di Verona con un mezzo della penitenziaria - Chico Forti arriverà oggi nel carcere di Verona dopo avere passato la notte a rebibbia Nuovo Complesso. Secondo quanto si apprende da fonti informate il 65enne trentino è in viaggio ...