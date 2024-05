Valanga in Svizzera travolge e uccide due scialpinisti di Lecco | sopravvissuto il terzo compagno

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 – Duelecchesi sono morti indopo essere stati travolti da unaavvenuta domenica mattina sul Pigne d’Arolla, una cima di 3.800 metri che si trova tra il Cervino e il Gran Combin. Un, investito anche lui dalla slavina, è. Secondo le prime informazioni e diverse fonti locali, le vittime sarebbero residenti di, più precisamente del rione di Germanedo. Al momento mancano ancora conferme ufficiali, ma la notizia sta cicolando insistentemente nel quartiere e nelle chat dei diversi gruppi social legati al rione. I due stavano affrontando una classica via di scialpinismo con altri membri del gruppo quando sono stati investiti da una slavina che non ha lasciato loro scampo. ...

