Zola | «Zielinski fuori dalla lista Uefa è un clamoroso autogol»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gianfranco, ospite di Amazon Prime Video nel pre-partita di Napoli-Barcellona, parla così della sfida di Champions League del Maradona e dell’assenza diCosa aspettarsi da Calzona? «Lavorerà tanto in campo per ridare l’impronta del Napoli dell’anno scorso. Per questa partita avrà potuto fare poco, ma i giocatori sanno quello che devono fare. Può far tornare nei giocatori l’atteggiamento che avevano lo scorso anno» Osimhen? «Lo scorso anno trasmetteva energia a tutti, rincorreva tutti e andava e mettere pressione agli avversari. Era molto trainante, è quello che dovrebbe fare oggi perché la gara lo necessita» La difesa del Barcellona? «51 gol subiti sono tanti, ma è una squadra che fa qualche errore anche in fase di costruzione. Il Napoli qua può trovare grande vantaggi, ma dovranno essere bravi gli azzurri a sfruttare eventuali errori ...