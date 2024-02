Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller con una mini borsa griffata da 30mila euro

Fuga d'amore a Cape Town per la showgirl romana, di recente al centro del gossip per le nuove accuse mosse all'ex marito Francesco Totti (vanityfair)

Francesco Totti vorrebbe vendere la villa di Roma, che ne pensa Ilary Blasi: Quanto costa la villa di Francesco Totti e Ilary Blasi all'Eur La villa in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto per 20 anni quando erano una coppia felice, un immobile di pregio, non è ancora sul mercato, perciò non se ne conosce ...

Ilary Blasi in Sudafrica con il fidanzato Bastian Muller: Nuova bufera mediatica con protagonisti gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti . Come hanno riportato i principali giornali, la showgirl romana accuserebbe l'ex marito di "spendere più soldi al casinò che per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel". ...

La madre lavora in Piemonte e il padre si oppone al trasferimento dei figli: due minori restano soli a Latina: Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anche Il gioco d'azzardo, la gestione dei figli e gli sponsor: la triplice accusa di Ilary Blasi a Francesco Totti