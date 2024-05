Jannik Sinner ha ripreso la racchetta in mano - corsa contro il tempo per il Roland Garros

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 18 maggio 2024) Tutto secondo i piani. Ieri seraè ripartito per Montecarlo dopo una settimana di cure e riabilitazione al J Medical di Torino, e stamattina è sceso in campo per la prima volta in un vero allenamento con la. Al Country Club di Monaco, il giocatore ha lavorato insieme a Simone Vagnozzi senza tuttavia forzare. Una ripresa lenta, per sciogliere il braccio, ma comunque con pocoa disposizione: dopo due settimane fermo, il giocatore tenterà di presentarsi al. Non sarà un’impresa facile, manon vorrebbe rischiare di diventare numero 1 al mondo senza giocare. Gli allenamenti nel Principato proseguiranno fino alla partenza, probabilmente tra martedì e mercoledì. Giovedì a Parigi è in programma il sorteggio, e ...