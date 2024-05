Juventus - primo allenamento senza Allegri | Giuntol - Scanavino e Ferrero incontrano la squadra

A Roma, il match valido per la finale di Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Juventus : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Juventus si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Juventus che parte arrembante e trova il gol con Dusan Vlahovic, Atalanta che soffre senza lo squalificato Scamacca al centro dell’attacco. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, ...

Dopo la giornata che ha visto l’esonero di Massimiliano Allegri , la Juventus è tornata in campo per allenarsi in vista del Bologna È terminato il PRIMO allenamento della Juventus SENZA Massimiliano Allegri . Nella giornata di ieri, la società ...

Calcio: Juve, la dirigenza al gran completo incontra la squadra - Calcio: Juve, la dirigenza al gran completo incontra la squadra - Il ritorno alla Continassa della juventus, dopo le novità decise ieri per la panchina dal club con l'esonero di Massimiliano Allegri, vedono la società compattarsi e mostrare vicinanza alla squadra, m ...

Pagina 1 | Giuntoli e il futuro Juve in 10 giorni: Saputo, ultimo tentativo per Motta - Pagina 1 | Giuntoli e il futuro Juve in 10 giorni: Saputo, ultimo tentativo per Motta - Il dirigente bianconero è il regista di un film che non dovrebbe prevedere colpi di scena: l'ex Inter e Psg è il prescelto per iniziare il nuovo ciclo bianconero. Ma il presidente del Bologna non si è ...

Juve, allenamento con Magnanelli e Padoin in attesa di Montero - Juve, allenamento con Magnanelli e Padoin in attesa di Montero - Il giorno dopo l'addio ad Allegri, squadra in campo alla Continassa con i due collaboratori del tecnico toscano ...