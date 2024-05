Inter Primavera - il tabellone dei playoff Scudetto Manca un verdetto!

(Di sabato 18 maggio 2024) L’ha conquistato quest’oggi il primo posto in campionato, tenendo distante due punti la Roma. Ecco ilcompleto per iun solo (importante)– L’ha vinto con il risultato di 2-0 l’ultima partita della regular-season 2023-2024 contro l’Atalanta. La squadra di Cristian Chivu sale a 67 punti e si tiene stretta il primo posto a più due sulla Roma, che non si è fermata superando il Bologna per 4-1. Un sabato abitudinario perciò per le dominatrici di questo campionato, che si appresta ad entrare nel vivo con i. La fase finale si giocherà al Viola Park, ossia al centro sportivo della Fiorentina....

