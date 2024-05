"In questo giorno di giustificato orgoglio del popolo israeliano, assistiamo con grandissima preoccupazione ai drammatici sviluppi nella regione, sempre più segnata da violenza e tensioni. In tale contesto, desidero ribadire l'impegno dell'Italia ...

Articolo pubblicato martedì 14 Maggio 2024, 16:33 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog , per incentivare la chiusura degli accordi per il cessate il fuoco e la ...

Mattarella scrive alla 14enne malata di tumore insultata in rete: "Sei forte" - mattarella scrive alla 14enne malata di tumore insultata in rete: "Sei forte" - La giovane è stata bersagliata sui social network per la sua malattia: "Cercavo conforto, ma ho trovato odio" ...

