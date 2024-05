Il Papa a Verona - standing ovation all’Arena per l’abbraccio dei fratelli israeliano e palestinese

(Di sabato 18 maggio 2024) Con la messa allo stadio Bentegodi, con gli spalti al completo come per una partita di finale, si conclude il viaggio diFrancesco a. Il Pontefice, che ha compiuto diverse tappe in città, ha catalizzato intorno a sé e ai temi che ha affrontato un abbraccio corale: in oltre 5mila lo aspettavano al suo arrivo in piazza San Zeno, in 12.500di, dove si è celebrato il momento che ha sintetizzato il senso e il messaggio della visita:fra un imprenditoree uno. Ladell’Arena pertra gli imprenditori“Credo non ci sia bisogno di parole”, ha commentato il Pontefice, quando dopo ...

La visita di Papa Francesco a Verona "per la pace e la giustizia". "L'individualismo è la radice delle dittature" dice. Poi abbraccia un palestinese e un israeliano che hanno perso parenti in guerra.Continua a leggere

Papa Francesco all'Arena di Verona, in 10mila lo applaudono - papa Francesco all'Arena di verona, in 10mila lo applaudono - papa Francesco è arrivato all'Arena di verona, per prendere parte all'evento "Arena di Pace - Giustizia e Pace si baceranno". Oltre 10mila persone lo hanno salutano rivolgendogli applausi. È il terzo ...

A Verona l'abbraccio tra un israeliano e un palestinese davanti a Papa Francesco - A verona l'abbraccio tra un israeliano e un palestinese davanti a papa Francesco - "Il futuro non è solo dei leader, delle grandi potenze. La pace la creano i popoli". Dopo l'arena di verona papa Francesco va nel carcere di Montorio accolto dai canti dei detenuti. Che sventolano ...

Il Papa nel carcere di Verona: «Provo dolore per i detenuti che si sono suicidati. Non perdete la speranza» - Il papa nel carcere di verona: «Provo dolore per i detenuti che si sono suicidati. Non perdete la speranza» - Francesco nella casa circondariale di Montorio: «Questo luogo è pieno di umanità. E in questa umanità, qui, in tutti voi, in tutti noi, è presente oggi il volto di Cristo, il volto del Dio della miser ...