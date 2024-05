Giro d’Italia - Gdf accoglie Giorgetti a 14esima tappa a Desenzano del Garda

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Sul lungolago didel(BS) è arrivata la quattordicesimadele del-E. In occasione delle celebrazioni per il 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, al-Epartecipano anche finanzieri e atleti delle Fiamme Gialle, in sella a biciclette elettriche monoscocca e brandizzate. In questail Corpo ha preso parte con una squadra di eccellenza, capitanata da Stefano Battistelli, ex nuotatore di fama internazionale. In testa al team, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, affiancato dal Generale di Corpo d’Armata Leandro Cuzzocrea, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza. Della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.02 Ricordiamo che il percorso delle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà piatto, per specialisti puri. Sarà uno scontro fra Titani tra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.12 Attendiamo Bjerg all’arrivo, ma il danese sarà al massimo in seconda posizione. 15.10 SBAM! Filippo Ganna al comando con 1’26” su ...

COMUNALI PESCARA: IL SINDACO MASCI, 'DALLA SCHLEIN SOLO IMPREPARAZIONE E NON CONOSCENZA DEI FATTI' - ...Schlein è arrivata a Pescara per sostenere il candidato Luciano D'... tanto da diventare un modello in Italia e in Europa. I fondi del ... A marzo ho invitato la Schlein a fare un giro in città, per ...

Inter in bilico, Lautaro e Barella aspettano la scadenza del debito prima di dire se rinnovano (Dagospia) - ...un articolo sulla situazione finanziaria del club campione d'...un articolo sulla situazione finanziaria del club campione d'Italia. ... Ma dov'è il presidente Il Presidente non si vede in giro da un ...