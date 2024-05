Cannes 2024 | i look più belli

(Di sabato 18 maggio 2024) In scena fino al 25 maggiopresso il Palais des Festivals et des Congrès, la 77esima edizione del Festival diospita alcune delle star più celebri del panorama internazionale. Un’edizione storica poiché per la prima volta sarà una donna a rivestire il ruolo di presidente della giuria. L’onore va a Greta Gerwig, acclamata regista di Barbie, già sbarcata in Croisette con unfirmato Maison Margiela. A inaugurare la manifestazione anche la pluripremiata Meryl Streep che, durante la serata di apertura, riceverà la Palma d'Oro alla carriera. Tra le celebrità più attese a: Cate Blanchett, presente al Festival con due film — Megalopolis di Francis Ford Coppola e Rumors di Evan Johnson — Demi Moore; Diane Kruger in coppia con Vincent Cassel in Les Linceuls; Uma Thurman insieme a Richard Gere e Jacob ...

“A volte devi essere semplicemente ridicolo per realizzare ciò che stiamo cercando di realizzare”. Con una dichiarazione sui generis ma molto ad effetto, Yorgos Lanthimos così commenta il suo nono lungometraggio, l’attesissimo in concorso al 77mo ...

Quarta giornata di red carpet al Festival di Cannes 2024 . Tutti gli occhi puntati su Emma Stone , di ritorno al cinema con Kinds of Kindness in concorso per la 77esima edizione. Prosegue il glam in quel di Cannes . Il Festival , giunto alla 77esima ...

Oh, Canada di Paul Schrader è arrivato sulla Croisette e a presentarlo sono intervenuti il regista in persona e i suoi straordinari protagonisti: Uma Thurman e Richard Gere . Ecco le più belle immagini dal red carpet di Cannes 2024 .

A Cannes il cast di Oh, Canada. Richard Gere e Uma Thurman i protagonisti - A cannes il cast di Oh, Canada. Richard Gere e Uma Thurman i protagonisti - Il 77enne maestro della Nuova Hollywood, Paul Schrader, con Oh, Canada, in concorso a cannes, racconta l'autunno della vita con una storia con protagonista Richard Gere basata sul romanzo del 2021 ...

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Due le pellicole in concorso oggi al Festival di cannes: "Emilia Perez", una commedia poliziesca musicale,diretta da Jacques Audiard, con Selena Gomez nel cast, e "Caught by the Tides", di Jia ...

Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos destabilizza e affascina. La recensione da Cannes 2024 - Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos destabilizza e affascina. La recensione da cannes 2024 - Nella cornice del Festival di cannes 2024 il regista greco Yorgos Lanthimos svela la sua ultima attesa fatica, Kinds of Kindness ...