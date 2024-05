Finto Tecnico dell' Acqua Truffa 33 Euro a una Donna | L' Allerta della Sasi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 18 maggio 2024) Chieti - La società avverte: "I nostri dipendenti non chiedono mai soldi a domicilio" Un uomo di 40-45 anni, dall’aspetto tranquillo e affidabile, si è presentato a casa di una signora spacciandosi per un, la società di gestione. Con la scusa di dover controllare il contatore, ha chiesto un compenso di 44per il servizio. La, che era sola in casa e disponeva solo di 33in contanti, ha dato altore la somma disponibile, scusandosi per non poter pagare l'intera cifra e invitandolo a tornare per il resto. Il falsonon è ovviamente ritornato. Solo dopo aver raccontato l’accaduto alla figlia, la signora ha capito di essere statata e ha ...