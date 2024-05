Liverpool - Klopp saluta | Questa è la città delle braccia aperte Grazie a tutti!

L’allenatore del Feyenoord, Arne Slot , ha confermato che sarà lui a sostituire Juergen Klopp come allenatore del Liverpool . "Non c’è stato ancora un annuncio ufficiale , ma non credo che vi arriverà come una novità il fatto che farò allenatore lì la ...

Premier League, una poltrona per due: Machester City e Arsenal per il titolo - Premier League, una poltrona per due: Machester City e Arsenal per il titolo - Ultimo atto del campionato di Premier League, ancora tutto aperto per il titolo dopo il sorpasso del Manchester City, arrivato dopo la vittoria contro il Tottenham nel recupero. I Citizen affrontano i ...

Klopp, addio al Liverpool con una lettera da brividi per i tifosi - klopp, addio al liverpool con una lettera da brividi per i tifosi - "Per me liverpool è la città delle braccia aperte. Un posto che ti accoglie come un figlio e non gli importa da dove vieni. Vuole solo che tu ne faccia parte. Non potrei essere più orgoglioso di aver ...

Il saluto del Liverpool a Klopp è da brividi: iniziativa per i tifosi | OneFootball - Il saluto del liverpool a klopp è da brividi: iniziativa per i tifosi | OneFootball - Quella di domani sarà per il liverpool una gara che segnerà la storia. In occasione della sfida contro il Wolverhampton, Anfield saluterà Jurgen klopp dopo 9 anni.