Finale Amici 23 - ecco chi è il favorito alla vittoria

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 18 maggio 2024) Tutto è ormai pronto per ladi23. L’ultima puntata del talent si terrà questa sera, sabato 18 maggio 2024, e potrà essere seguita come sempre su Canale 5. L’attesa cresce, la curiosità è tanta. Tra poche ore sapremo chi trionferà in questa nuova edizione del talent. A giocarsela saranno: Petit, Sarah, Holden, Mida, Marisol e Dustin. Certamente ognuno ha il suo concorrente preferito e fa il tifo per lui o per lei ma chi è il? Scopriamolo subito qui di seguito.23, ilper la stampa Ebbene sì, anche la stampa ha detto la sua in merito a chi potrebbe vincere23. Come è riportato da Gossip e Tv, alcuni giornalisti si sono già espressi. Tra questi sono state condivise le opinioni di Paolo Giordano, ...