Ganz | Allenatore Milan? Fonseca è un ottimo profilo Pioli…

(Di sabato 18 maggio 2024) Maurizio, ex calciatore del, ha parlato a Sky Sport di Paulotra i candidati per essere il nuovodel Diavolo

Ganz promuove Fonseca: «Un ottimo profilo, ma anche Pioli ha fatto un grandissimo percorso. Mi ricordo che…» - ganz promuove Fonseca: «Un ottimo profilo, ma anche Pioli ha fatto un grandissimo percorso. Mi ricordo che…» - L’ex allenatore del Milan Femminile, Maurizio ganz, si è espresso sulla squadra maschile e sulle voci di Fonseca come erede di Pioli Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex rossonero Maurizio ganz ...

Nona giornata di serie A. Milan-Napoli Femminile (Ore 15,00): azzurre alla ricerca di punti salvezza - Nona giornata di serie A. Milan-Napoli Femminile (Ore 15,00): azzurre alla ricerca di punti salvezza - Milan-Napoli Femminile segna il ritorno in campo per la squadra azzurra dopo la sosta per le nazionali. Le ragazze di Biagio Seno sono ancora matematicamente in corsa per la salvezza diretta, dato che ...

ESCLUSIVA Reggiana-Parma, la doppietta di Ganz nel derby del Mirabello: “Scala preferì me a Pizzi” - ESCLUSIVA Reggiana-Parma, la doppietta di ganz nel derby del Mirabello: “Scala preferì me a Pizzi” - Maurizio ganz racconta lo storico derby del Mirabello contro la Reggiana, nella stagione della storica promozione in Serie A del Parma ...