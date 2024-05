Condannato a Tre Anni per Maltrattamenti alla Madre - ma Non Va In Galera!

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 18 maggio 2024) Teramo - Un 27enne giudicato colpevole didi violenze contro la, ma sconterà la pena con lavori socialmente utili Un giovane di 27è statoa tredi reclusione per aver maltrattato la, aggredendola ripetutamente con bastonate che l'hanno mandata in ospedale. Il giovane, incensurato, era stato prima allontanato dall'abitazione familiare e poi arrestato. Il processo, concluso con rito ordinario, ha portato a una condanna che sarà sostituita con lavori socialmente utili, secondo quanto stabilito dal collegio presieduto dal giudice Francesco Ferretti, con i giudici Marco D’Antoni e Martina Pollera. Durante il dibattimento, una perizia psichiatrica ha stabilito che il 27enne era completamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti e non è ...