Assalto armato in un’azienda di Casalnuovo di Napoli | dipendenti chiusi dentro e furto da 300mila euro Nessun ferito

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Raidindidi, con irinin una stanza e un bottino da almeno. È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 14 febbraio, quando almeno 4 malviventi incappucciati e armati di pistole e fucili hanno fatto entrare iin una sala per poi accedere al caveau prendendo il denaro. Secondo quanto si apprende, i Carabinieri sono intervenuti in Via Nazionale delle Puglie all’altezza del chilometro 35,6, nella sede di una società che si occupa di noleggio e raccolte a terzi di slot machine. Il bottino dovrebbe superare i, ma è ancora in corso il conteggio. I rapinatori si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce, ma ...

