Crosta – Milano

(Di lunedì 20 maggio 2024)Via Bellotti, 13 – 20129Tel. 02/38248570 Sito Internet: www..eu Tipologia: forno / pizzeria Prezzi: pranzo “piccola cucina” 10/13€, pizze alla pala 4,90/14,50€, pizze tonde 6,50/16€, dolci 5,50/7,50€ Chiusura: mai OFFERTA Conferma di voto per questo forno-pizzeria che in poco tempo ha saputo crearsi una clientela sempre più fidelizzata. Il merito sta nella lavorazione dei prodotti, che siano dolci o salati, nelle materie prime di qualità, in primis le farine, e nella varietà che si propone. Il menù è articolato in base ai diversi momenti della giornata: i lieviti sono (quasi) sempre disponibili per tutto il giorno, con una maggiore concentrazione al mattino, a pranzo ci sono le pizze alla pala (un trancio abbastanza grande diviso già in 6 quadrati), con qualche piatto semplice dalla cucina, e di sera ci sono ...

