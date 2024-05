(Di sabato 18 maggio 2024) SeiSei“gioca” d’anticipo su RaiPlay. La soap iberica, arrivata nel daytime estivo di Rai1 nel 2022, torna infatti con i nuovi episodi, disponibili in anteprima via. Una strategia che fa da preludio alla messa in chiaro delle avventure inedite delleSilvia, che passeranno su Rai, dopo i risultati poco soddisfacenti raggiunti nella rete ammiraglia. Ogni venerdì saranno infatti disponibili su RaiPlay ben dieci episodi della fiction spagnola. Già da ieri, venerdì 17 maggio 2024, i telespettatori si sono dunque potuti rituffare nelle atmosfere della Madrid dei primi anni del ‘900, contraddistinte dall’amore clandestino tra i ‘cognati’ Cristobal (Alex Gadea) e Blanca (Mariona Tena) e dal rapporto sempre più intenso tra i ’soci in affari’ Diana (Marta Larralde) ...

Sei Sorelle Sei Sorelle “gioca” d’anticipo su RaiPlay. La soap iberica, arrivata nel daytime estivo di Rai1 nel 2022, torna infatti con i nuovi episodi, disponibili in anteprima via streaming . Una strategia che fa da preludio alla messa in ...

Sei Sorelle si sposta su Rai Premium e ‘gioca d’anticipo’ in streaming - Sei sorelle si sposta su Rai Premium e ‘gioca d’anticipo’ in streaming - Sei sorelle “gioca” d’anticipo su RaiPlay. La soap iberica, arrivata nel daytime estivo di Rai1 nel 2022, torna infatti con i nuovi episodi, disponibili in anteprima via streaming. Una strategia che ...

Sapevate che fratelli e sorelle senza soldi vanno mantenuti - Sapevate che fratelli e sorelle senza soldi vanno mantenuti - Non tutti lo sanno, ma in certi casi fratelli e sorelle senza soldi vanno mantenuti da chi ne ha la possibilità. Ecco quando e cosa rischia chi non adempie all’obbligo. I rapporti familiari danno ...

Sei Sorelle 2024, addio a Raiuno: i nuovi episodi in anteprima esclusiva su RaiPlay e poi su Rai Premium - Sei sorelle 2024, addio a Raiuno: i nuovi episodi in anteprima esclusiva su RaiPlay e poi su Rai Premium - Sei sorelle, quindi, diventa un’esclusiva RaiPlay a tutti gli effetti: come già capitato con le fiction poi destinate a Raiuno, anche la soap opera avrà una corsia preferenziale in streaming, per chi ...