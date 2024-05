VIDEO – Monza-Frosinone 0-1 - Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024), matchtrentasettesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’U-Power Stadium. QUASI FATTA –0-1 nella trentasettesima giornata diA. Ilancora non può festeggiare la salvezza, ma è a un passo dal raggiungerla. Contro il, ormai appagato, bastano poco più di otto minuti per sbloccarla: primo tiro-cross ribattuto, Abdou Harroui tiene palla e crossa per il colpo di testa da due passi di Walid Cheddira. Al 26? proprio Harroui, liberato in area, potrebbe raddoppiare ma Alessandro Sorrentino è strepitoso nel ...