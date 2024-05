Inter - Calhanoglu | La vittoria contro il Milan il momento più bello

dopo i festeggiamenti per lo Scudetto Calhanoglu si accascia in campo e scoppia a piangere: è un'emozione incontenibile, i compagni di squadra non riescono a consolarlo.Continua a leggere

Finisce in festa , una volta di più. Non solo perché c'è lo scudetto numero 20 in cassaforte da lunedì scorso, ma perché l'Inter aggiunge un'altra vittoria alla serie battendo 2-0 il Torino a San Siro con una doppietta di Hakan Calhanoglu . Simone ...

Inter, Calhanoglu: "Zhang Dopo diretta social non l'abbiamo più sentito" - Su Inzaghi:"Noi siamo come amici, questo è il segreto. Sappiamo che lui è il nostro allenatore, ma è molto aperto con noi e parliamo spesso. È sempre tranquillo e…

Sky - Zhang farà di tutto per non farsi portare via l'Inter. Caressa spiega: "C'era una penale da 50 milioni" - Lunga pagina dedicata all'Inter negli studi di Sky Calcio Club. Al di là della vittoria Scudetto di oggi, c'è da approfondire la questione del possibile passaggio della proprietà del club da Suning a ...

