Chi è Dimitri Iannone - attore de Il Collegio scomparso? Ultima apparizion - morte e vita privata

(Di lunedì 20 maggio 2024)de Il, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel casertano. Insieme a lui ha perso laanche Robert Badica, un 23enne di Villa Literno. Il sinistro ha coinvolto anche un 21enne di Giugliano in Campania, che è rimasto gravemente ferito, e una coppia che viaggiava sull’altra auto. Tra le vittime del terribile incidente c’è anche Filomena Del Piano, una 19enne nata a Santa Maria Capua Vetere e residente ad Aversa. Chi eraclasse 19999 era un giovane di origini ucraine, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione alla prima edizione del programma televisivo “Il”, trasmesso su Rai 2 nel 2017. Adottato a soli cinque ...

Dimitri Iannone, il ricordo degli ex concorrenti del Collegio e del prof Maggi: “L’idea che tu non ci sia più mi distrugge” - Dimitri iannone, il ricordo degli ex concorrenti del Collegio e del prof Maggi: “L’idea che tu non ci sia più mi distrugge” - Dimitri iannone, gli ex concorrenti del Collegio e anche il prof ... anche se il suo sogno era quello di sfondare nel mondo del cinema come attore. Ha partecipato al programma di Rai 2, finendo subito ...

Morto Dimitri Iannone nell’incidente di Villa Literno: era stato un concorrente del programma “Il Collegio” - Morto Dimitri iannone nell’incidente di Villa Literno: era stato un concorrente del programma “Il Collegio” - Tra i giovani morti nell’incidente di Villa Literno c’è anche Dimitri iannone, ragazzo concorrente all'esordio del programma “Il Collegio” ...

Addio a Dimitri Iannone: causa morte dell’ex concorrente del Collegio - Addio a Dimitri iannone: causa morte dell’ex concorrente del Collegio - Dimitri iannone: la causa della morte Dimitri iannone è scomparso ... Giovanni Petrigliano ha intrapreso la carriera da attore e ha frequentato la NABA, ovvero la Nuova Accademia delle Belle Arti di ...